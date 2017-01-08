بعد توقيع المولد .. الأهلي يخشى عقوبات الفيفا

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جدة- البلاد

خاطبت إدارة النادي الأهلي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للاستفسار حول أية شكاوى، أو قضايا تتعلق بالنادي. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالي فيه الشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد بعض الأندية بالمملكة؛ بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب،

والتي تسببت في أزمة لنادي الاتحاد، وتعرضه لعقوبة خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري، ولايزال يواجه عدداً كبيراً من القضايا، ومديونية تصل إلى 118 مليون ريال.

وكان نادي الاتحاد قد أكد أنه سيتقدم بشكوى لدى المحكمة الرياضية بعد توقيع اللاعب سعيد المولد للأهلي، بعد عودته من رحلة احترافية في البرتغال؛ هروباً من تنفيذ عقده مع النمور.

وأعربت إدارة الاتحاد عن استيائها من اللاعب الذي أصر على الهروب بعد التوقيع على العقود، وأصرت على مقاضاة اللاعب والنادي البرتغالي, وهو ما أثار مخاوف مسؤولي الأهلي.