بعد خصم 3 نقاط من رصيده رسميا .. الاتحاد مهدد بالهبوط لدوري الأولى

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الرياض- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أمس خصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم. واعتمدت رابطة دوري المحترفين رسمياً قرار اتحاد الكرة، حيث تم خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد ليتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب بـ 31 نقطة خلف الأهلي صاحب نفس الرصيد،

والمتفوق بفارق الأهداف، فيما تقدم للصدارة نادي الهلال بـ 34 نقطة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر خصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد في دوري جميل للمحترفين على خلفية قضية مستحقات لاعبه السابق مانسو.

وفي سياق متصل فجَّر المراسل الرياضي رياض المزهر مفاجأةً من العيار الثقيل في تصريحات تلفزيونية، حينما أكد أن الاتحاد مهدد بالهبوط للدرجة الأدنى.

وقال المزهر: إن المشكلة ليست في النقاط الثلاث فحسب؛ لأن هناك قضيتين على الاتحاد في الفيفا بعد عشرة أيام من الآن،

وفي حال الحكم في أي منهما ضد العميد فقد يهبط للدرجة الأدنى. وأضاف: إن عقوبة الفيفا ستكون بخصم ثلاث نقاط، لكن إن تمت معاقبة النادي نفسه من قِبل الاتحاد الدولي، فستكون العقوبة التالية هي هبوطه للدرجة الأدنى.