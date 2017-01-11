بعد رحلته لاسبانيا واجتماعه مع محامي النادي .. باعشن : محامي مانسو تنازل عن شكواه وحقنا من تمرد المولد قريبا

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن بعد رحلته إلى اسبانيا برفقة الدكتور أحمد السقاف أمين الصندوق والدكتور ماهر عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني وبعد اجتماعهم مع محامي النادي خوان كريسبو لحصر قضايا النادي والوقوف على تفاصيلها والتعامل معها بما يخدم النادي أنهم قرروا أولا اعتماد آلية سداد المبالغ المستحقة للآخرين بما يحفظ مصلحة النادي بالاتفاق مع كافة الاطراف وسيتولى محامي النادي هذه المهمة والتواصل مع لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم لحصر كافة المطالبات المالية ضد النادي أمام هذه اللجنة وإطلاع مجلس الإدارة بالمستجدات أولا بأول.

وقال إن محامي اللاعب مانسو تجاوب مع ادارة النادي وخاطب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 4 يناير 2017 م مطالبا بإلغاء حسم النقاط واعادتها للنادي مؤكدا انتهاء الإشكالية التي أدت إلى مطالبته بحسم النقاط الثلاث. ويؤكد المجلس استمرار جهوده لاستعادة الثلاث بإذن الله كما أكد المحامي كريسبو أن مرحلة الدراسة والتحقيق في قضية اللاعب سعيد المولد قد اكتملت تماما من كافة الجوانب في انتظار تحديد موعد نهائي للنطق بالحكم في القضية.

وعلى صعيد أخر تسارع الإدارة الاتحادية لانقاذ ما يمكن إنقاذه من النتائج التي يحققها فريق الأولمبي ضمن دوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأولمبي بعد أن لعب الفريق 10 مباريات كانت البداية مبشرة بتحقيق 4 انتصارات ولكن اختلف وضع الفريق بعد تعادله في مواجهة وحسارته في 5 مباريات الأمر الذي أغضب الجهاز الإداري والفني وكذلك الجماهير الاتحادية مما جعل لجنة الفئات السنية لكرة القدم بنادي الاتحاد تعلن عن بدء استقبال اللاعبين المستجدين لفئة الأولمبي من مواليد عام 1997 وذلك يوم غد الخميس 12 يناير الجاري فيما نوهت اللجنة على اللاعبين الراغبين بالمشاركة الحضور أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لتعبئة استمارات التسجيل.

من جانبه قرر الجهاز الإداري بالاتفاق مع الجهاز الفني نقل تمارين الفريق الكروي الأول بعد التنسيق مع إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية من مقر النادي إلى الملاعب الرديفة للمدينة الرياضية حيث انطلقت تدريبات الفريق من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء والتي شهدت عودة المحترف الكويتي فهد الأنصاري وستكون التمارين بالمدينة مغلقة أمام الجماهير على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بتغطية الربع ساعه الأولى من مران يوم غدا الخميس 12يناير 2017 من جهة أخرى ووفقا للبرنامج الإعدادي الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق خلال فترة التوقف الحالية تقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق نادي جدة يوم السبت المقبل 14 يناير.