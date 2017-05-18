بعد فشله 3 مرات… الزعيم يحلم بالثنائية

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يخطط فريق الهلال لفك عقدة “الثنائية”، عندما يواجه الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم. حصد الهلال بطولة دوري جميل، بفارق 11 نقطة عن الأهلي، الذي فاز بثنائية الدوري، وكأس الملك الموسم الماضي، وهو الإنجاز الذي يسعى الهلال إلى تحقيقه لأول مرة في تاريخه، هذا الموسم. ولم يفز الهلال من قبل بثنائية الدوري، وكأس الملك، علمًا بأنه حصد ثنائية الدوري، وكأس ولي العهد عدة مرات، في حين أن الأهلي نجح في تحقيق تلك الثنائية مرتين، والنصر مرة واحدة، ولم يستطع أي فريق دونهما الحصول على ذات الامتياز حتى الآن.

وشهد تاريخ الهلال العريض، عدة محاولات زرقاء لتحقيق تلك الثنائية الأسطورية، وكان قريبًا من ذلك في 3 مواسم، وهي:

1976- 1977: فاز الهلال بأول دوري سعودي ممتاز موسم 1976- 1977، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي النصر، كما وصل لنهائي كأس الملك في الموسم ذاته. واقترب الهلال من تحقيق حلم الثنائية، بعد أن تقدم على الأهلي في نهائي الكأس، بهدف سلطان بن نصيب، إلا أن “قلعة الكؤوس” قلبت الطاولة بثلاثية أحمد الصغير “هدفين”، وسعد الحربي، لتُفشِل أول محاولة هلالية لقنص الثنائية.

1984- 1985: كرر الهلال المحاولة في موسم 1984- 1985، عندما حقق الدوري بفارق 3 نقاط عن الشباب، وبلغ نهائي كأس الملك أمام الاتفاق. وبدت الأمور قريبة من جديد، بعد أن تقدم الهلال عن طريق أحمد النيفاوي، إلا أن محمد أبو حيدر نجم الاتفاق كان له رأي آخر، عندما عدّل النتيجة لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لـ”فارس الدهناء” بنتيجة 5-4.

2009- 2010: آخر المحاولات الهلالية لتحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، كانت في موسم 2009- 2010، عندما حسم “الزعيم” الدوري بفارق 11 نقطة عن الاتحاد، الذي ضرب موعدًا معه في نهائي كأس الملك. وابتسم الحظ في البداية للهلال، عندما أضاع محمد نور قائد الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة 90 من المباراة النهائية، ليتجه اللقاء إلى الشوطين الإضافيين، ثم لركلات الترجيح. وسجل كل فريق الركلات الأربع الأولى، قبل أن يضيع أحمد الفريدي نجم الهلال آنذاك، ركلته، وتتركز جميع الأنظار على محمد نور، المتقدم لتسديد الركلة الأخيرة، خاصة أنه أضاع واحدة خلال المباراة، ولكن نور نجح في تسجيلها هذه المرة، مبددًا أمل الهلال في جمع الثنائية.