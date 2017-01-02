بعد لقطات (المقابر) .. إيران تحقن النساء الفقيرات بإبر (العقم)

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طهران ــ وكالات

تعتزم وزاة الصحة الإيرانية، في محاولة منها للقضاء على الفقر في البلاد، إصدار قرار يمنحها الحق في حقن النساء الفقيرات بإبر خاصة، تجعلهن عقيمات.

وأيد مدير الشؤون الاجتماعية الإيرانية “سياوش شهريور” ، الوزارة في الخطوة المزمع اتخاذها، والتى بررتها بأن النساء الفقيرات قد يلجأن لبيع أطفالهن لتغطية احتياجاتهن ومواجهة الفقر المنتشر في البلاد.

وكانت إحصائية رسمية قد صدرت مؤخرا قد أكدت أن أكثر من 14 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة، فيما شهدت إيران موجة غضب واسع النطاق، عقب نشر تقرير مصور بصحيفة “شهروند” لعوائل فقيرة تسكن المقابر بضواحي طهران.