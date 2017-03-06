بعد مباراة شهدت أحداثا مؤسفة .. الاتحاد يغرق في الموج الأزرق

شارك عبر واتساب

جدة ـ البلاد

اقترب الهلال بشكل كبير من حسم لقب دوري جميل بعد أن وسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه النصر لثماني نقاط، حيث يحتاج لتسع نقاط فقط من الثماني عشرة نقطة المتبقية له، لحسم الدوري بشكل نهائي، وذلك بعد أن حول تأخره أمام مضيفه الهلال بهدف للفوز بالثلاثة، في قمة الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، والذي احتضنه استاد الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”.

حيث كان التقدم للاتحاد عند الدقيقة 38 عن طريق مهاجمه أحمد العكايشي، بعد تمريرة رائعة من اللاعب فهد المولد خلف مدافعي الهلال، قبل أن ينجح الهلال بقلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف، عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة 56، والسوري عمر خربين عند الدقيقة 84، ونواف العابد عند الدقيقة 95 من اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بعد أن تبادل الفريقان الهجمات مع تفوق هلالي، ولكن دون خطورة؛ حيث افتقد الهلال لتمريرة الهدف رغم سيطرته على أغلب أوقات اللقاء،

وعند الدقيقة 38 أشعل التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد المباراة حينما تمكن من تسجيل هدف السبق، بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة سريعاً الى المباراة وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي إدواردو الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد، ليسدد الكرة بقوة إلا أن الكرة ذهبت فوق عارضة الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني كاد العكايشي أن يصعب مهمة الهلاليين بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاقة، حينما أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمود عبدالمنعم “كهربا”، إلا أنه حول الكرة خارج مرمى الهلال.

وعند الدقيقة 56 تمكن البرازيلي إدواردو لاعب الهلال من تسجيل هدف التعادل بعد استغلاله لتمريرة مدافع الاتحاد عدنان فلاتة الخاطئة، ليضع الكرة في الشباك. ثم أهدر العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من الأوروغوياني ميليسي، ليواجه المرمى ويسدد الكرة وصلت سهلة لأحضان الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال سريعاً على هجمة الاتحاد عن طريق ميليسي، لكنه فشل في تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من العابد ليسدد إلى يد القرني.

الهلال واصل هجومه وسط تراجع اتحادي وشن العديد من الهجمات، لكن فواز القرني كان لها بالمرصاد، إلا أنه فشل في إبعاد كرة خربين الانفرادية في الدقيقة 84 الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني.هذا الهدف زاد من انفلات أعصاب الاتحاديين، وتفرغوا للاعتراضات وسط تركيز هلالي،

ليشهر حكم المباراة السويدي أريكسون البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مهاجم الاتحاد فهد المولد لمخاشنته البرازيلي إدواردو لاعب الهلال، ليلعب الاتحاد الدقائق الخمس المحتسبة كوقت ضائع منقوص العدد ليعزز نواف العابد فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء، تسبب بها زميله سلمان الفرج بعد إعاقته من المدافع الاتحادي أحمد عسيري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في الصدارة وبفارق 8 نقاط عن النصر الوصيف، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 41 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الأهلي.