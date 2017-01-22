بعد موافقة إدارة الشباب خطيًا.. العويس أهلاوي الأربعاء المقبل .. والبيان جاء متأخرًا

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جدة- البلاد

كشفت مصادر مقربة من نادي الشباب، أن البيان الشبابي الأخير- بشأن تمرد العويس وغيابه عن الفريق، منذ ختام معسكر المنتخب – جاء متأخرا، وأن الأمور حسمت بين الطرفين بتوقيع العويس للأهلي وإدارة الشباب أرسلت موافقة خطية على بيعها للستة أشهر المتبقية من عقد العويس للأهلي بمبلغ ستة ملايين ريال، وليس أمامها خيار التراجع، وأن بيانها الأخير لامتصاص غضب جماهيرها؛

حيث سيعلن الأهلي رسميا التوقيع مع اللاعب الأربعاء المقبل -الخامس والعشرين من يناير- وهو اليوم الذي يدخل فيه العويس الفترة الحرة، التي تجيز له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه ،وهو الذي وجدت إدارة الشباب نفسها مجبرة على بيع المدة، لاسيما أن الكثير منها سيكون معسكرات للمنتخب أو إجازة نهاية الموسم الرياضي ،والذي مضى منه وقت طويل.

من جهة أخرى رفض مدرب الفريق الأهلاوي كريستيان جروس منح لاعبي الفريق راحة عقب فوزهم أمس الأول على الشعلة، وتأهله لدور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فرض على الفريق الحضور لتأدية تدريبات استعدادا لمواجهة فريق الشباب الجمعة المقبلة، ضمن الجولة السادسة عشر لدوري جميل للمحترفين، بجدة، ورفض السويسري منح لاعبيه راحة .

وأخضع مدرب الفريق جروس اللاعبين المشاركين في المواجهة الماضية أمام الشعلة في كأس خادم الحرمين الشريفين لتدريبات استرجاعية فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكتيكية.

من جانبه أقام اللاعب سعيد المولد مأدبة عشاء لزملائه لاعبي الفريق الأول، والجهاز الفني والإداري بعد نهاية تدريب الأمس بالنادي .