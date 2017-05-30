بعد نداء على تويتر.. سعودي يتبرع بكليته لطفلة ليست قريبته

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جدة ــ البلاد

انهى الشاب السعودي إبراهيم صغير، معاناة الطفلة رتيم العتيبي التي تعاني من مرض الفشل الكلوي، بالتبرع لها بإحدى كليتيه، لتتمكن من العيش بصورة طبيعية بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات.

وأعرب العنزي، بعد نجاح العملية، عن سعادته بإنهاء معاناة نفس بشرية، عانت كثيراً جراء غسيل الكلى، خاصة أن الطفلة رتيم ما زالت في بداية مشوار حياتها.

وكان مغردون أطلقوا وسماً تحت اسم #الطفلة_رتيم_العتيبي_تحتاج_لمتبرع، فما كان من الشاب إبراهيم إلا أن تقدم للتبرع بكليته، وبعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من المطابقة، اجريت، عملية نقل الكلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بنجاح تام.

وبادر رواد موقع “تويتر” إلى شكر العنزي على موقفه الإنساني وانقاذ نفس عبر التبرع لها بكليته.

وذكر رواد مواقع التوصل بالكثير من الحالات المماثلة التى تجاوب معاها المجتمع السعودي ، حيث يتجاوب متطوعون ومتبرعون مع حالات إنسانية طرحت على الإنترنت لا يعرفونهم شخصياً.