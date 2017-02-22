بعد نشار والسحيمي .. مزيد من قيادة المرأة للقطاع المالي بالمملكة

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جدة ـــ رويترز

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” أكبر صناديق الثروة السيادية في المملكة سيتعين بسيدات سعوديات لإدارة أصوله.

وتأتي هذه الأنباء بعدما أعلن تعيين رانيا نشار لتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “سامبا” المالية، لتصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك تجاري مدرج في المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وكانت البورصة السعودية قد أعلنت الأسبوع المنصر تعين سارة السحيمي أول رئيسة للمؤسسة، لتصبح السحيمي أول امرأة سعودية تتولى منصب في البورصة السعودية

ورحب سعوديون بتعيين نشار ومن قبلها السحيمي بمناصب قيادية في المملكة، ووصف البعض تلك الخطوة بـ”عهد جديد لتمكين المرأة في المملكة .

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية لزيادة نسبة السعوديات في القوة العاملة إلى 30% في السنوات القادمة من 22% في الوقت الحالي.