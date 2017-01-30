بعد غياب 17 عام… قيمة مايكروسوفت السوقية تتخطى نصف تريليون دولار

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لأول مرة منذ 17 عام كشفت عملاقة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت عن نتائجها المالية لتعلن أنها تخطيت قيمة 500 مليار دولار مرة أخري

وبذلك تخطت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت حاجز النصف تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2000.

وذلك بعد ان ارتفعت أسهم الشركة التقنية في أعقاب إعلانها عن نتائج أعمالها للربع الثاني من السنة المالية 2017 التي فاقت توقعات محللي وول ستريت.

وارتفعت أسهم عملاقة البرمجيات في العالم خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة الماضي بمقدار 2.1 %.

ليصل سعر السهم إلى 65.64 دولار، وهو أعلى مستوى يصله السهم على الإطلاق، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 510.37 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن آخر مرة ارتفعت فيها القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت لتصل إلى هذا المستوى في شهر مارس عام 2000.

حيث بلغت قيمتها السوقية عندئذ حوالي 550 مليار دولار.

ولكن بالرغم من انها تخطيت حاجز النصف تريليون إلا انها ما تزال متأخرة عن شركتي آبل وجوجل.

حيث تبلغ قيمة شركة آبل السوقية حوالي 642 مليار دولار.

بينما تبلغ قيمة شركة “ألفابت” السوقية وهي الشركة الأم لجوجل حوالي 570 مليار دولار.

وبناء عليه ذكرت الشركة في نتائج أعمالها للربع الثاني من السنة المالية 2017 انها تمكنت من الفوز في رهان التوقعات.

حيث تفوقت على تقديرات المحللين من حيث الإيرادات والأرباح، ويعود ذلك إلى النمو المتسارع في مجال أعمال الحوسبة السحابية التابعة لها.

وقد عمل السيد ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي للشركة على تنشيط الشركة منذ توليه المنصب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وساعد نادالا على بناء المزيد من المصداقية فيما يخص جهود الشركة في مجالات مختلفة مثل الخدمات القائمة على السحابة.

حيث كانت القيمة السوقية للشركة توازي 315 مليار دولار عند توليه للمنصب في شهر فبراير عام 2014.