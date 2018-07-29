دولية

بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات.. العبادي يقيل وزير الكهرباء

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو القعدة / 1439 هـ      29 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمراً بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع موجة احتجاجات جنوب العراق ونددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء

على خلفية تردي خدمات الكهرباء».

وأفاد مسوؤل لـ«فرانس برس» بأن العبادي أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة”.

وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد

في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.

ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية في البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ibrahim

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