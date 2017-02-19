العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

بعض صبري

0 تعليق 5 مشاهدة
بعض صبري
شارك عبر واتساب

شعر- محمد حلوان الشراري

يا قلب لو حدك على الظيق حظي
بكرا تهون وكل هماً بك ايزال
شئت أم أبيت الوقت هذا سيمضي
لا تحسب إن الوقت يبقى على حال
العِسر لو حاشه من الغبن بغضي
ما يسراً إلا من بَعد ضيقة البال
يا بعض صبري زيِد بالصبر بعضي
لا تنزل الدمعة على خد رجّال
لو ذقت فوق المر…كاسات حمضي
خلك عزيزا ما تخضّع للانذال
إرسم لي أهدافي وبالحزم ابمضي
وابصم مادام المجتهد قد الأفعال
دنيا وفيها كم بالأحداث وَعضي
ودروسها للمفتهم مضرب أمثال
تشين لكن معك بالخير تقضي
تكره بها ليله وتضحك لك ليال
وما بين رمشة عين فيها وغَمضي
ايغير الله فيك من حال إلى حال

الوسوم:

التصنيف: ملامح صبح

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق