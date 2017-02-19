بعض صبري
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يا قلب لو حدك على الظيق حظي
شعر- محمد حلوان الشراري
يا قلب لو حدك على الظيق حظي
بكرا تهون وكل هماً بك ايزال
شئت أم أبيت الوقت هذا سيمضي
لا تحسب إن الوقت يبقى على حال
العِسر لو حاشه من الغبن بغضي
ما يسراً إلا من بَعد ضيقة البال
يا بعض صبري زيِد بالصبر بعضي
لا تنزل الدمعة على خد رجّال
لو ذقت فوق المر…كاسات حمضي
خلك عزيزا ما تخضّع للانذال
إرسم لي أهدافي وبالحزم ابمضي
وابصم مادام المجتهد قد الأفعال
دنيا وفيها كم بالأحداث وَعضي
ودروسها للمفتهم مضرب أمثال
تشين لكن معك بالخير تقضي
تكره بها ليله وتضحك لك ليال
وما بين رمشة عين فيها وغَمضي
ايغير الله فيك من حال إلى حال
الوسوم:بعض صبري
التصنيف: ملامح صبح
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