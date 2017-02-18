بغداد تحتقن غضباً في مظاهرة صامتة

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بغداد- وكالات

خرج الآلاف الجمعة 17 فبراير في مظاهرة صامتة وسط العاصمة العراقية بغداد استجابة لدعوة مقتدى الصدر.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية أغلقت شوارع النضال والسعدون وأبو نؤاس والصالحية، وكذلك جسري السنك والجمهورية، بالإضافة إلى انتشار القوات الأمنية بشكل كثيف، وتفتيش المتدفقين إلى ساحة التحرير.

وفي البصرة جنوبي البلاد، انطلقت مسيرة من أمام ديوان محافظة البصرة في منطقة الساعي إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في منطقة الطويسة، لتتحول المسيرة إلى وقفة احتجاجية صامتة استجابة لدعوة الصدر.

ووصل المحتجون إلى مكتب المفوضية وهم يحملون نعوشا رمزية لضحايا احتجاجات ساحة التحرير في بغداد، كما رفعوا الأعلام العراقية، وامتنع المشاركون عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين باعتبار أن الوقفة صامتة.

واتخذت إجراءات أمنية مشددة للغاية قرب المحتجين، الذين خرجوا تأكيدا على مطلبهم بتغيير إدارة مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابا

وكان الصدر، دعا الخميس “الثوار” إلى أن تكون مظاهرتهم في ساحة التحرير وسط بغداد صامتة، للمطالبة بالإصلاحات وتغيير المفوضية وقانونها واستنكار الاعتداء على المتظاهرين.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت مقتل 5 محتجين على الأقل وإصابة مئات آخرين في الاشتباكات مع قوات الأمن العراقية التي وقعت يوم السبت في وسط بغداد.