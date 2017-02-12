بغداد تنتفض بمظاهرات دامية

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بغداد- وكالات

سقط عدد من القتلى في مظاهرات عنيفة في بغداد، وأصيب آخرون ،من بينهم إبراهيم الجابري، مدير المكتب السياسي للصدر في بغداد والمحافظات الشمالية، الذي أصيب بجروح خطرة.، وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين من أتباع التيار الصدري في العاصمة أثناء اقترابهم من المنطقة الخضراء.

وقال مصدر مطلع في التيار الصدري، أن القوات الأمنية أطلقت النار والغاز المسيل باتجاه متظاهرين عبروا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية العراقية بمقتل أحد عناصر الأمن وإصابة سبعة آخرين خلال اشتباكات مع أنصار التيار الصدري، فيما أصدر مقتدى الصدر بيانا اتهم فيه جهات مجهولة باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، داعيا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لإنقاذ المتظاهرين السلميين.

وحمل الصدر مسؤولية ماحدث لرئيس الوزراء حيدر العبادي ، محذرا من أن رد المتظاهرين سيكون أقوى في المرة القادمة.