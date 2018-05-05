بـدء اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

بدأ المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” بمقر المنظمة بتونس اليوم، أعمال دورته العادية التاسعة بعد المائة للمجلس التنفيذي، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة من بينها المملكة العربية السعودية، التي يمثلها مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي.

ويبحث المجلس على مدى ثلاثة أيام موضوعات فنية وإدارية ومالية، من أهمها دراسة مشروع موازنة المنظمة

لعامي 2019 ـ 2020، وتقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والأنشطة لعام 2017

إضافة إلى مناقشة وثيقة تتعلّق بــالقدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.

كما يستعرض المجلس من جهة أخرى مشروع جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة

المقرر انعقادها الأربعاء القادم بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء التربية والتعليم .