بـدء الاقتراع بالانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

بدأت صباح اليوم عمليات الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية في جميع المراكز العامة والفرعية المنتشرة في محافظات مملكة البحرين.

واسقبل 14 مركزًا عامًا ونحو 40 مركزًا فرعيًا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقًا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة، استقبال نحو 365 ألف من الناخبين المؤهلين لهذا الاستحقاق منذ الثامنة صباحًا، وذلك في دلالة واضحة على اهتمام الرأي العام بالمساهمة في وضع لبنة جديدة في البناء السياسي والدستوري للمشروع الإصلاحي الذي دشنه العاهل البحريني.

وهذه خامس انتخابات نيابية وبلدية تشهدها مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني قبل أكثر من عشر سنوات تقريبًا.

يشار إلى أن ما يقارب 293 مترشحًا تقدموا للمنافسة للاستحقاق النيابي و 137 للاستحقاق البلدي، حيث سيكون بمقدور الناخبين التوافد إلى مراكز الاقتراع حتى الثامنة من مساء اليوم.