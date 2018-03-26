دولية

بـدء الانتخابات الرئاسية في مصر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بدأت صباح اليوم لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية أعمالها على مستوى جميع المحافظات واستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التي تستمر على مدى 3 أيام متتالية.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس مصر كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي

لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات قرابة 60 مليون ناخب من خلال 13 ألفًا

و687 لجنة فرعية تخضع لإشراف 367 لجنة عامة تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وستجري عمليات فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع

في اليوم الثالث والأخير لعملية الانتخاب بعد غد الأربعاء.

ibrahim

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