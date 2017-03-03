بـقيمة وصلت 13.5 مليار .. المملكة وإندونيسيا توقعان 4 اتفاقيات

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جاكرتا ـــ الإخبارية السعودية

وقعت المملكة العربية السعودية واندونيسيا 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بـقيمة اجمالية تصل الى 13.5 مليار ريال.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها- حسبما اورت “الإخبارية السعودية” توقيع عقد بين شركة “عبد اللطيف مكي” السعودية وشركة “بي تي” الاندونيسية، لتنفيذ مشروعات بقطاع الإسكان في المملكة بقيمة 8 مليارات ريال.

ووقعت الشركتان عقد تضامن لمشروع إنشاء مستشفى في جدة بـقيمة 200 مليون ريال، كما تعتزمان التعاون لتوطين الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال المقاولات.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية بين شركة “الفنار” السعودية مع شركة “koperasi” ” لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة الى اتفاقية بين شركة “التكامل” مع شركة “banda ” لتأسيس الشركة السعودية الإندونيسية للرعاية الصحية والخدمات الطبية.