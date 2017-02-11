بـ ” اليولة ” و ” الرزفة ” .. جناح الإمارات يستقبل زائريه بالجنادرية

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شهد جناح الإمارات الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إقبالاً كبيرًا من رواد المهرجان.

الذين تفاعلوا مع عروض الفرق التي قدمت ألوانا متعددة من الفنون الشعبية التراثية الإماراتية, والأهازيج والألحان.

الأمر الذي عكس إعجاب الزوار بالتراث الإماراتي ولهذا اللون من الفن الشعبي الإماراتي .

وأعرب مدير قسم الحرف والمنتجات التقليدية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة رئيس الجناح سعيد حمد الكعبي:

عن سعادته بالإقبال الكبير على جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

مؤكداً أن التفاعل الذي شهده الجناح مع فعالياته يعد دافعاً لكل العاملين في الجناح لتقديم أفضل ما لديهم.

بما يعكس الروح الإماراتية التواقة للإبداع على مدى تاريخها خاصةً أن تاريخ الإمارات زاخرٌ بما صنعه إنسانها .

وأفاد الكعبي, بأن جناح الإمارات في المهرجان يعكس الحضور الإماراتي القوي على الساحة الثقافية الشعبية.

ما يسهم في تعزيز صورة الإمارات كوجهة سياحية عالمية بملامح عربية خالصة.

مشيراً إلى أن الفعاليات المتعددة التي يقدمها الجناح جذبت رواد المهرجان الذين أبدوا إعجابهم بها.

حيث تضمنت استعراضات فلكلورية تبرز الموروث المحلي إلى جانب فعاليات البيئة البحرية التي تضم عروضاً حية للبحارة.

واستعراض كيفية صناعة شباك الصيد وفن “الجلافة” وتمليح الأسماك, وفلق محار اللؤلؤ وأهازيج أهل البحر.

وأوضح أن الجناح قدّم لزائريه طوال أيام المهرجان, عروضًا للفولكلور الإماراتي مثل “اليولة” و”الرزفة” و”الحربية”.

إضافة إلى المعارض الفنية الثلاثة في الجناح, حيث يجسد الأول صور العلاقات الإماراتية السعودية.

ويطرح الثاني تاريخ دولة الإمارات ومدينة العين لأهميتها التراثية والثقافية والتاريخية والاجتماعية.

وقد استطاع الجناح التعبير عن موروث الإمارات بما يحمله من قيمة وأصالة من خلال تقديمه تسلسلاً تاريخياً لتطور الحياة في الإمارات وصولا إلى النهضة الكبرى التي تعيشها الآن عبر فعالياته وأنشطته المتنوعة التي يستضيفها بشكل يومي .