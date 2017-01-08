بقاء إيالا بيد زوجته

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الرياض- البلاد

كشفت مصادر أن اللاعب النصراوي فيكتور أيالا يواجه مشاكل عائلية؛ بسبب لعبه في صفوف نادي النصر وضغوط من زوجته.

وقالت المصادر: إن زوجة اللاعب طلبت منه فسخ عقده مع النصر بالتراضي، والعودة إلى الأوروجواي مسقط رأسه لرعاية أسرته، إلا أن أيالا الذي يقضي فترة الراحة في بلاده مع أسرته أصر على استكمال عقده مع الفريق، والعودة للرياض وفريق النصر.

يشار إلى أن لاعبي النصر في فترة راحة إجبارية، قبل الانخراط في المعسكر المغلق استعداداً لاستئناف الدوري بعد فترة التوقف.