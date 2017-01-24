بقرار من رئيس مجلس الإدارة .. حسن دحلان أمينا عاما لغرفة جدة

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جدة ــ أحمد شرف الدين

اصدر الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أمس الاثنين قرارا بتعيين حسن بن ابراهيم دحلان أميناً عاماً لغرفة جدة ، مشيرا إلى موافقة أعضاء مجلس الإدارة ، وحث رئيس مجلس الإدارة الأمين العام والجهاز التنفيذي على بذل قصارى جهدهم بما يخدم سير العمل، والمضي قدماً لتحقيق آمال وتطلعات قطاع الأعمال وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي يتبناها مجلس الإدارة في دورته الحالية،

وتفعيل المبادرات ووضع الآليات وخطط العمل التي تخدم مسيرة التنمية وتساهم في تنمية فرص الاستثمار في جدة والمحافظات العاملة ضمن نطاق الغرفة، بما يسهم في استشراف محاور رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط، واستغلال ثروات المملكة المختلفة…من جهته ثمن دحلان الثقة الكبيرة التي حصل عليها من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة،

وقال:” آمل بأن أكون عند حسن الظن، وأن يوفقني الله في حمل هذه الأمانة الموكلة إلي بما يسهم في تطوير الأداء والنهوض بهذا الصرح الحضاري، وبما يخدم مصالح مجتمع الأعمال وتحقيق تطلعاتهم خلال الفترة المقبلة،

لافتاً إلى أنه سيعمل مع زملائه في القطاعات والمراكز والإدارات المختلفة على الرقي بالعمل وتحقيق تطلعات قطاع الأعمال…وأشار إلى أن العمل الجماعي والمؤسساتي هو سر التميز والتطور المستمر لغرفة جدة،

مشيراً إلى أنهم سيقدمون كل ما يملكون لخدمة ما يزيد عن 80 ألف مشترك، مشيراً أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازا أكبر للأهداف الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بالصورة التي تلامس رؤية الوطن “2030 ” وبرنامج التحول الوطني، وتخدم مصالح المنتسبين…

وأشاد دحلان بالتعاون الذي لمسه من الجهاز التنفيذي خلال فترة تكليفه، وطالب الجميع بمواصلة أعمالهم الدؤوبة لتمكين غرفة جدة في أن تكون في مكانة متقدمة على الخارطة التجارية والصناعية بالمنطقة في ظل استقبالها لوفود الدول وممثلي المنظمات وصناع القرار على مستوى العالم وبنائها للشراكات والاتفاقيات وتوفير المناخ المناسب الذي يمكن مجتمع الأعمال من دفع عجلة التنمية في المحافظة إضافة لتفعيل التقنية الالكترونية في التسهيل على عملاء الغرفة وإنهاء إجراءاتها بكل سرعة وكفاءة بمختلف فروعها.