الرياضة

شملت 40 شوطا ولمسافة 4 كيلو مترات

بكرة (النخوة) تخطف نجومية اليوم الخامس في مهرجان ولي العهد للهجن

كتبه adminaccess_time3 / ذو الحجة / 1439 هـ      16 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – محمد صالح

أجريت أمس (الأربعاء) فعاليات اليوم الخامس من أيام سباقات التنشيطي الأول في مهرجان ولي العهد للهجن، والمقام حالياً في ميدان الطائف، وخصصت المنافسات في فئة لقايا (قعدان وبكار) لمسافة أربعة كيلومترات، حيث كانت الأرقام الفردية من الأشواط الأربعين مخصصة للبكار، فيما الزوجية خصصت للقعدان، وسط منافسة قوية ومحتدمة من الملاك والمضمرين.

وبرزت البكرة (النخوة) لمالكها الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني في منافسات يوم أمس، بزمن وصول لخط النهاية قدره (ست دقائق وثانية واحدة)، فيما جاءت هجن الرئاسة في صدارة سباقات اليوم بحصولها على المركز الأول في خمسة أشواط من مجمل أشواط الفترتين الصباحية والمسائية،

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