بكين تحذر الولايات المتحدة مبدأ “صين واحدة” ليس محل تفاوض

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت إن مبدأ “صين واحدة” يمثل الأساس السياسي.

الذي لا يمكن التفاوض عليه للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة .

وحثت “الأطراف المعنية” في الولايات المتحدة على الاعتراف بحساسية قضية تايوان.

وكانت هذه التعليقات التي نُشرت على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الصينية.

ردا مباشرا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قال فيها إن سياسة “صين واحدة” قابلة للتفاوض.

وتعترف الولايات المتحدة منذ عام 1979 بتايوان كجزء من “صين واحدة” ولكن ترامب أثار احتجاجا دبلوماسيا من قبل الصين.

بقبوله تهنئة هاتفية على انتخابه من رئيسة تايوان تساي إينج وين في الثاني من ديسمبر كانون الأول