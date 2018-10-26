محليات

بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية تقفز إلى 1000% خلال عام

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / صفر / 1440 هـ      26 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قفز عدد بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية التي استقبلتها الهيئة العامة للغذاء والدواء من 114 بلاغاً عام 2017 إلى 1280 بلاغاً منذ بداية عام 2018 وحتى الآن، وهو ما حقق مبادرة الهيئة التي استهدفت رفع عدد البلاغات المستقبلة بنسبة 1000% خلال عام واحد.

ويعود تحقيق هذه النسبة إلى زيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية، ما يسهم في تطوير أنشطة تنظيم ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية بالمملكة.

ويُقصد بمشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات والمستلزمات الطبية أي خلل في أدائها أو خصائصها أو في البطاقة التعريفية أو تعليمات الاستخدام، ما أثّر أو قد يؤثر على سلامة أو صحة المريض أو المستخدم أو أي شخص آخر في محيط الجهاز أو المنتج الطبي.

ibrahim

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