بلاغات المغردين توقف (دورة مكياج) يقدمها (رجل) في جدة

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جدة ــ البلاد

أعلنت إدارة التدريب الأهلي، التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني، إيقاف دورة مكياج كان من المقرر تنظيمها للفتيات بتقديم مصفف الشعر اللبناني، داني أيوب.

ونشرت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، تغريدة، جاء فيها: “نشكر لكم تواصلكم حيال هذه الدورة غير النظامية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لإيقافها”.

جاء ذلك بعد إبداء رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياء كبيرا من إعلان الدورة وتدشينهم هاشتاق (#لبناني_يقيم_دوره_مكياج_للفتيات)، مطالبين الجهات الرسمية بالكشف عمن يقفون خلف تنظيم الدورة ومحاسبتهم لخروجهم عن تعاليم الإسلام وتقاليد المملكة.