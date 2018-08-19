بلديات العاصمة المقدسة تكثف جهودها

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تقوم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية حالياً بجولات رقابية مكثفة ومستمرة على مطابخ الإعاشة والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والأسواق التجارية بالإضافة إلى استمرار أعمال لجنة مكافحة الظواهر السلبية ، وذلك ضمن خطة عملها خلال موسم الحج .

وقامت بلدية المعابدة الفرعية بحملة واسعة على حظائر الأغنام الواقعة بمنطقة وادي جليل ومنطقة وادي هميجة حيث تم إزالة (200) حظيرة بالإضافة إلى استراحة بها أبقار وأغنام و مسلخ مجهز للذبح العشوائي، و تم إزالة أسوار الأحوشة المبنية بالطوب وإزالة جميع التعديات ومصادرة عدد (٤٨) رأس من الغنم و (٦) من الجمال و(٤) من البقر .

من جهة أخرى كثفت بلدية العزيزية الفرعية حملاتها لملاحقة الباعة الجائلين في مخطط البنك ومحبس الجن، إضافة إلى متابعة أعمال التعديات بمنطقة الحسينية، والاستمرار بالقيام بجولات لمتابعة مستوى مطابخ الإعاشة والتأكد من سلامتها ورصد المخالفات الغذائية وإتلاف عدد من الذبائح واللحوم الفاسدة، ومتابعة أعمال المؤسسات والشركات المعنية بالنظافة والإصحاح البيئي.

وفي نطاق بلدية الشرائع الفرعية قامت البلدية من التأكد من مطابقة الاشتراطات الصحية علي المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة من مطاعم و مطابخ إعاشة والتي تقدم خدمات التموين الغذائي للحجاج بشكل يومي وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، حيث تم مصادرة وإتلاف عدد (٣٩٠) كيلوجرام دجاج و (٢٢٥) كيلوجرام لحم و(٧٠) كيلوجرام سمبوسه و(٢٠) كيلوجرام سلطات و(١٠٠) كيلوجرام ايدامات و(٤٠) كيلوجرام بليلة . كما قامت البلدية بمتابعة ظاهرة الذبح العشوائي في المنطقة ومصادرة (80) رأس من الأغنام في منطقة الراشدية.

أما المنطقة المركزية تستمر أعمال الرقابة حيث قامت بلدية المسفلة الفرعية مؤخراً بحملات مكثفة على الباعة الجائلين في سوق النكاسه وشارع الهجرة ومخطط باخطمة بمسانده من الجهات الأمنية، بالإضافة إلى أعمال مكافحة مواقع غسيل السيارات العشوائي، والقيام بجولة ميدانية على عدد (35) محلا للمواد الغذائية والصحة العامة أسفرت الجولة عن رصد (30) مخالفة غذائية, وتم إغلاق (6) محلات لمخالفتهم الاشتراطات الصحية.

من جهته أوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس مهاب مصطفى عبادة، أن البلديات الفرعية تعمل منذ وقت مبكر لموسم الحج، وقد حشدت الأمانة طاقاتها البشرية والمادية للقيام بتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة ومباشرة الأعمال والمهام الرقابية وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم أعلى مستويات الخدمات البلدية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.