بلدية الثنية وتبالة في بيشة تنفذ مشروعات متنوعة بأكثر من 88 مليون ريال

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نفذت بلدية الثنية وتبالة التابعة لمحافظة بيشة خلال العامين الماضيين عددا من المشاريع المتنوعة .

بقيمة إجمالية بلغت 88.945.574 ريالا ، لتلبية احتياجات المواطنين التنموية والترفيهية.

وشملت المشاريع إنشاء وتطوير الأسواق.

المرحلة الأولى وإنشاء سوق الخضار والفواكه واللحوم وإنشاء وتطوير الأسواق.

المرحلة الثانية وتطوير المسالخ بقيمة 1.475.309 ريالات.

بالإضافة إلى مشاريع درء أخطار السيول المرحلة الأولى والثانية ودرء أخطار السيول وتصريف مياة الأمطار.

وتحسين الطرق والميادين وإنشاء جسور وكباري وعبارات بقيمة 15.384974 ريالا.

فيما بلغت قيمة مشاريع السفلتة والإنارة والترصيف ووتنفيذ التقاطعات والكباري وتحسين المداخل 27.612858 ريالا.

أما مشاريع الكهرباء وتطوير التقاطعات وتحسين المداخل وتنظيم الشوارع فقد بلغت 15.297859 ريالا.

كما شملت المشاريع إنشاء الحدائق والمنتزهات في مركز تبالة والثنية والقرى التابعة لها وتطويرها بقيمة 12.989.846 ريالا.

، وبلغت تكلفة تحسين الطرق والشوارع والميادين في المناطق العشوائية 2.499.600 ريال.

وأشار تقرير بلدية الثنية وتبالة أن مشاريع الردم الخاص بالمستنقعات والنفايات بلغت قيمتها 3.499.224 ريالا.

فيما بلغت قيمة المشاريع الإدارية المتمثلة في الحاسب الآلي بقيمة 1.585.904 ريالات.

وأوضح رئيس بلدية الثنية وتبالة المهندس خالد بن مغدي الوادعي أن البلدية تأسست في 1431 هـ وحققت خلال هذه المدة القصيرة انجازات عديدة .

من المشاريع المنفذة التي استهدفت قرى ومراكز تبالة والثنية غرب محافظة بيشة بهدف تحقيق كافة الجوانب التنموية وتهيئة الخدمات البلدية.

بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيده في سبيل توفير رغد العيش للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للإسكان بكافة الخدمات وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية.

وأشار بن مغدي إلى أن بلدية الثنية وتبالة استهدفت مشاريع تنموية ومشاريع حضارية ومشاريع سياحية ومشاريع تاريخية.

بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية مع الجمعيات واللجان الخيرية والقطاع التعليمي والأمني.

مؤكداً أن تبالة والثنية تستحق الكثير من المشاريع لتطوير القطاع السياحي في جانب السياحة الزراعية.

وهو ما عملنا عليه في السابق ونعمل عليه حالياً لتطوير المراكز التاريخية والأثرية.

ورفع خالد بن مغدي الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة على تبنيها برامج نوعية في الخدمات البلدية.

مثمناً دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة عسير ومحافظة بيشة للمشاريع كافة التي سيتم تنفيذها.