بلدية الحازمي في بيشة تعد خطة متكاملة لتلافي أخطار السيول وتجمعات المياه

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بدأت بلدية الحازمي في محافظة بيشة, إعداد خطط الطوارئ والبرامج اللازمة لتلافي مخاطر السيول في القرى والمراكز التابعة خلال الأيام الماضي.

حيث بدأت بالتركيز على الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وذلك في إطار جهود البلدية المبذولة لحماية القرى والمراكز التابعة للبلدية من مياه الأمطار والسيول ودرء الخطر .

وأوضح رئيس بلدية الحازمي غرم عبدالله الأحمري، أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة.

مبيناً أن البلدية وضعت جميع أجهزتها في حالة استعداد تام لمواجهة أي حالات طارئة, وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمركز .

وبيّن الأحمري, أنه تم تشكيل فرق تضم كوادر فنية وعمالة تقوم بإجراء الصيانة اللازمة من خلال خطة الطوارئ.

التي تضم ٣٠ عاملاً موزعين على ثلاث فرق، تعمل على تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول, وسحب المياه من الشوارع, وإزالة الاتربة والاحجار وفتح الشوارع المغلقة والمتأثرة بالأمطار والسيول.

مشيرًا إلى أن هذه الفرق تحظى بمتابعة دائمة من جميع أجهزة البلدية المختصة للتأكد من كفاءتها في التصريف وإزالة المعوقات في جميع المراكز والقرى والهجر التابعة لنطاق خدمات البلدية .

ولفت الانتباه إلى أنه خلال وقت وجيز, تم رفع جميع مخلفات الأمطار من الشوارع وعادت إلى وضعها الطبيعي.

مبينًا أن البلدية سبق وأن عملت على مشاريع لتصريف السيول من خلال فتح قنوات عبر طريق بيشة الحازمي.

وأعدت مساراً لذلك لحماية القرى المجاورة .