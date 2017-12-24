بلدية الخبر تلزم محال بيع الأسماك ببيان الأنواع والأسعار

ألزمت بلدية محافظة الخبر جميع محلات بيع الأسماك بوضع لوحات تبين نوع وسعر كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام

؛ بحيث توضع لوحة أمام كل صنف مدون عليها السعر والنوع ،

دون الحاجة لاستفسار المستهلك من البائع عن السعر والنوع. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي

أن تطبيق بيان الأنواع والأسعار في محلات بيع الأسماك تم أسوة بما هو معمول به في محلات المواد الغذائية ؛

ليتمكن المستهلكون من التعرف على الأسعار والأنواع بسهولة ،

لافتا إلى أن إدارة صحة البيئة تنفذ حملات رقابية مستمرة

على محلات بيع الأسماك ؛ للتأكد من التزام هذه المحلات بالقرار وتطبيقه.