بلدية الخفجي تزيل 25 حوشا

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الدمام- البلاد

نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية والمسلخ مؤخراً حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين وبمساندة من قسم النظافة والحركة ببلدية محافظة الخفجي بمعدات وقلابات وعمال نظافة وبتغطية من رجال الأمن (شرطة محافظة الخفجي) وذلك بعمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلين بالطرقات والساحات العامة وأمام مسلخ الأهالي لمحافظة الخفجي وأمام محطات الوقود وحدودها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن البلدية نفذت هذه الحملة على الباعة الجائلين المخالفين والذين يمارسون البيع العشوائي والافتراش للمواد الغذائية كالعسل والتمور ومنتجاتها والخضار والفواكه والفحم والحطب وكذلك بيع الأغنام وبعض السلع التجارية ، مشيرا لكونها معرضة لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها لضوابط الحفظ والتخزين والنقل كما أنها تعتبر مجهولة المصدر لعدم معرفة مصدر السلع المعروضة بالطرقات العامة بالمحافظة.

وقال إنه نتج عن هذه الحملة إزالة (20) مبسطا حديديا، و إزالة (25) حوش غنم مع مصادرة عدد (15) أشباك وطاولات وأخشاب وأشرعة للمباسط العشوائية مع إتلافها وتم منعهم مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي أو عرض أغذية بالطرق العامة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين, علماً أن الحملة مستمرة حتى القضاء على ظاهرة البيع العشوائي المخالف لأنظمة البيع .

وأكد السبيعي أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.