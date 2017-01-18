بلدية الخفجي تكثف أعمال النظافة في المحافظة

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الدمام-حمودالزهراني

تواصل بلدية محافظة الخفجي، ممثلة بإدارة النظافة والحركة برنامج حملاتها الربع السنوي الخاص بالنظافة، للعام الهجري الجاري داخل الأحياء السكنية والصناعية في المحافظة، والتي باشرتها منذ مطلع العام الهجري الجاري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن البلدية كثفت أعمال النظافة خلال الربع الاول من العام الجاري، وذلك في الأحياء السكنية والصناعية ( الصناعية – السفانية – أبرق الكبريت –حي الملك فهد – حي بغلف – حي الخالدية )، لافتاً الى تزويد إدارة النظافة بكامل المعدات اللازمة والعمالة .

وأضاف السبيعي: تم خلال الحملة التي أقامتها البلدية، استهلاك عدد (3000) كيس نفايات سعة 50 جالونا، لالتقاط النفايات المبعثرة بالشوارع الرئيسية والحوط، و رفع عدد (20540) طن نفايات منزلية، كما تم رفع ما يزيد عدد (7800م3) من مخلفات البناء مجهولة المصدر ، بالإضافة الى كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية، لافتا إلى أن العمل لازال جارياً على بقية الأحياء تباعاً، حيث تم رفع (6320م3) من الرمال من داخل الأحياء.

وتابع : تم خلال الربع الأول من العام أيضاً إزالة أشجار ومفروشات وأثاث تالف، حيث تم رفع مجموع (15620م3) ، و تنظيف وغسيل سوق الخضار الرئيسي بشكل يومي، مع عمل صيانة يومية لدورات المياه التابعة له، كما تم ويتم غسل الأرصفة والميادين وجلسات الكورنيش بشكل يومي، بحسب خطة العمل المعمول بها بكل الشوارع والميادين .

وأضاف، أنه جاء ضمن برامج الادارة لتنظيف المحافظة، عمل حملة إزالة للأكياس وتجمعات النفايات بالطريق الدولي و تأمين عدد (200) من حاويات النفايات المنزلية مع تبديل التالف منها .

و أكد أن مجموعة الرش والمكافحة قامت بإبعاد عدد (200) من الكلاب الضالة خارج حدود المحافظة، إضافة إلى رش الأحياء الداخلية بالمبيدات الحشرية، بحسب ما هو معمول به بالجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة .

ودعا السبيعي كافة المواطنين والمقيمين في المحافظة بالتعاون مع البلدية، بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، ووضعها بالمردم المخصص لها، مشدداً على أن بلدية المحافظة بصدد تطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك،

مضيفا: ندعو الجميع في محافظة الخفجي بعدم إلقاء الأوراق والعلب المعدنية والزجاجية والأكياس، وغيرها على الطرقات ووضعها داخل حاويات النفايات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية؛ حتى يتسنى للجميع تحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وهو (أن تكون محافظة الخفجي نظيفة بأحيائها وشوارعها الرئيسية والداخلية مع زيادة الوعي للجميع).