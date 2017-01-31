بلدية الشوقية تنفذ حملة على محلات بيع العسل

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة على محلات بيع العسل، بعد التوجيه الصادر من الإدارة العامة لصحة البيئة بضرورة تكثيف الرقابة على هذه المحلات، والتـأكد من سلامة ما يعرض فيها ، حيث كانت الادارة العامة لصحة البيئة قد ضبطت خلال الأسبوع الماضي مستودعاً يحوي كميات كبيرة من العسل المغشوش، والمعبأ بطرق عشوائية وغير صحية، ليتم توزيعه على المحلات بمكة المكرمة ، وتمت مخاطبة جميع البلديات الفرعية لمتابعة المحلات، كلٌ في نطاقها، وسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية: إن البلدية وفور تلقيها توجيه الإدارة العامة لصحة البيئة، قامت بتكثيف نشاطها الرقابي على هذه المحلات، لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة . وقد قام مراقبو البلدية أمس الأول بضبط بعض الكميات غير الصالحة في عدد من المحلات المخالفة ، وتمت مصادرة حوالي (100) كيلو من العسل مختلف الأنواع، بعد ظهور عدم صلاحيته؛ بسبب سوء الحفظ والتخزين . تجدر الإشارة إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي ضمن خططها لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة، والتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة .