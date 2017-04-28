بلدية الغزة تزيل المباسط العشوائية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة ، حملة رقابية ميدانية على عدد من الاحياء الشعبية التابعة للمنطقة والتي ينتشر فيها الباعة المتجولون بعد عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات العامة وأمام بعض الفنادق والدور السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس حسن بن سعيد خنكار أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والافتراش للمواد الغذائية وبعض السلع التجارية والتي تكون معروضة في الطرقات محدثة عرقلة للمارة ومعرضة لأشعة الشمس والأتربة والغبار ولافتقادها لضوابط الحفظ والتخزين والنقل كما أنها تعتبر مجهولة المصدر لعدم معرفة مصدر السلع المعروضة بالطرقات.

من جهته قال الاستاذ عماد بيومي مدير ادارة الخدمات ان الحملة شملت عدة أحياء من اهمها حي الحفاير ومنطقة حوش كوير التي يكثر فيها هؤلاء المخالفين ، وقد شكلت البلدية فريقا برائسة مشرف الفتره فهد السبيعي ورئيس قسم الاسواق خالد الشنبري وعدد من المراقبين وعمال النظافة، وتمت مصادره كميه كبير من المواد الغذائية غير الصالحة بالاضافة الى حوالي 1000 قطعه من الملابس ، كما تمت ازالة بعض الطاولات والأخشاب والأشرعة للمباسط العشوائية مع إتلاف جميع هذه المصادرات نهائياً .