بلدية المسفلة تضبط موادا غذائية فاسدة

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مكة المكرمة- احمد الاحمدي

ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تقدر كمياتها بما يقارب (60) طنا ، وذلك خلال الحملة التي نفذتها البلدية على سوق حوش بكر الواقع بشارع المنصور والذي يكثر فيه بيع وعرض البضائع المقلدة والمغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة .

وأوضح المهندس مصطفى بن على عيد رئيس بلدية المسفله أن البلدية قامت بتشكيل فريق ميداني بمشاركة منسوبي الضبط الإداري بشرطة العاصمة وعدد من الجهات الامنية ، وتم تجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من القلابات والشيولات والعمالة والمعدات ، وتمت مداهمة السوق وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة في مستودعات مخالفة ، وكانت مجهزة للتوزيع على المحلات والمطاعم ، حيث تم إغلاق المستودعات المخالفة من قبل البلدية وإتلاف ‏جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكد أن الحملات مستمرة على جميع الأسواق والمواقع العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي ، لافتاً الى أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الفترة استعدادا لشهر رمضان المبارك ولتهيئة الاجواء الصحية لأهالي أم القرى وزوارها الكرام .