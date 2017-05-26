بلدية المسفلة تضبط موادا غذائية فاسدة
مكة المكرمة- احمد الاحمدي
ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تقدر كمياتها بما يقارب (60) طنا ، وذلك خلال الحملة التي نفذتها البلدية على سوق حوش بكر الواقع بشارع المنصور والذي يكثر فيه بيع وعرض البضائع المقلدة والمغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة .
وأوضح المهندس مصطفى بن على عيد رئيس بلدية المسفله أن البلدية قامت بتشكيل فريق ميداني بمشاركة منسوبي الضبط الإداري بشرطة العاصمة وعدد من الجهات الامنية ، وتم تجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من القلابات والشيولات والعمالة والمعدات ، وتمت مداهمة السوق وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة في مستودعات مخالفة ، وكانت مجهزة للتوزيع على المحلات والمطاعم ، حيث تم إغلاق المستودعات المخالفة من قبل البلدية وإتلاف جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأكد أن الحملات مستمرة على جميع الأسواق والمواقع العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي ، لافتاً الى أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الفترة استعدادا لشهر رمضان المبارك ولتهيئة الاجواء الصحية لأهالي أم القرى وزوارها الكرام .
التصنيف: محليات
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