بلدية المعابدة بمكة تنفذ حملة لإزالة مخلفات البناء

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

نفذت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة حملة على الأحياء والمخططات التابعة لها ، لمتابعة العمائر السكنية والمباني التي لا تزال تحت الانشاء ، والفنادق والأراضي البيضاء ، وذلك لمتابعة التزامها بالأنظمة والاشتراطات والحفاظ على المواقع العامة والقضاء على بعض الظواهر العشوائية والمخالفات التي تشوه المظهر العام .

وقال المهندس خالد بن احمد بصفر رئيس بلدية المعابدة الفرعية إن مراقبي البلدية لاحظوا وجود مخلفات لمباني وفنادق تشوه المنظر العام وتسبب ضيقا في الشوارع ، اضافة الى انتشار ظاهرة حجز مواقف السيارات الخاصة أمام بعض الفنادق والمحلات والمراكز التجارية والمنازل في العديد من الاحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بالمنطة ، وبشكل عشوائي وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتشغل حيزا من الممتلكات العامة ، وقد شكلت البلدية فريقا رقابياً لمتابعة هذه الظواهر ومنعها من الانتشار وازالة هذه المواقع العشوائية ، حيث أشرف على الفريق مدير الادارة الفنية المهندس ياسر مكاوي ، وضم في عضويته رئيس قسم المراقبه عبدالرحمن الخزاعي ورئيس قسم المرافق سند الصاعدي والمراقبين رامي البيشي وعمر المدودي وماجد الحازمي واسماعيل بنتن وعبدالكريم الوذيناني وسلطان المجنوني وعادل العتيبي .

وقد تم تنفيذ العديد من الجولات في عدد من احياء نطاق بلدية المعابدة كالغسالة وجبل النور وغيرها ، وتم تكسير ورفع مواسير حجز المواقف وازالة العديد من المطبات الاصناعية غير النظامية ، كما تم إزالة اكثر من (100) موقع لحجز مواقف السيارات امام الفنادق او المباني السكنية ومتابعة عدد من العمائر التي تحت الانشاء ، وضبط وجود مخلفات بناء وحديد واسمنت امام بعض المبانى ، واشعار اصحابها بمراجعه البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والزامهم بسرعة نقل المخلفات.