بلدية بارق تصادر كمية من المواد الغذائية الفاسدة

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صادرت بلدية بارق اليوم , 400 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم بالمحافظة .

أوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي:-

أن الجولة الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثر من 70 محلا.

رصدت مخالفات وإتلاف عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة.

ومصادرة 400 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة .

مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي .

داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة