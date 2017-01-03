بلدية بارق تصادر كمية من المواد الغذائية الفاسدة
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صادرت بلدية بارق اليوم , 400 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم بالمحافظة .
أوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي:-
أن الجولة الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثر من 70 محلا.
رصدت مخالفات وإتلاف عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة.
ومصادرة 400 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة .
مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي .
داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة
الوسوم:مصادرة مواد غذائية فاسدة
التصنيف: محليات
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