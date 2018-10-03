بلدية ذهبان توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الأعمال

جدة – البلاد

بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وقعت بلدية ذهبان الفرعية اتفاقية تعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتطوير ورعاية حديقة صبا على مساحة ١٩٢٠٠ م٢ وإنشاء ورعاية حديقة عامة مقابل مقر الجامعة وتطوير الكوادر البشرية في بلدية ذهبان الفرعية من خلال تقديم برامج تدريبية بالإضافة لإعداد فيلم تعريفي عن بلدية ذهبان لتسليط الضوء على الفرصة الاستثمارية بالمنطقة.

وأوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا أن عناصر حملة الدعم تضمنت متابعة الأسواق واستراحات الأسماك, وإزالة المباني, والتعديات, وتحسين خطة النظافة, إلى جانب تطوير المرافق العامة, وتفعيل المبادرات التطوعية من خلال توقيع مذكرات تعاون مع القطاع الخاص, وتفعيل الشراكة المجتمعية بين البلدية والقطاعات الحكومية الأخرى.

وبينت المهنا, أنه جرى تقسيم نطاق بلدية ذهبان إلى 4 مربعات عمل , سيتم توجيه فرق الحملة كافة للمربع الأول, ثم الثاني, يليه الثالث, وصولاً للرابع, لسرعة الإنجاز, وسهولة نقل المعدات والمتابعة والإشراف, مشيرة إلى أن تحديد مستهدفات عناصر الحملة يجري العمل على تحقيقها, ومعالجة مظاهر التلوث البصري, وإزالة المخالفات القائمة في نطاق البلدية.

عقب ذلك وقعت إدارة الموارد البشرية بأمانة محافظة جدة على هامش تدشين الحملة اتفاقية تعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا, تهدف إلى تقديم خدمات استشارية ودعم كل ما يتعلق بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير البرامج التدريبية.

وفِي سياق متصل أوضح مدير جامعة الاعمال والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور أسامة بن أحمد جنادي أن الجامعة تحرص دائماً على تفعيل دورها الكبير نحو المجتمع، حيث ان امانة جدة منحتنا فرصة وشرف خدمة المجتمع بكل ما يدعم عجلة التنمية وتحسين الخدمات والأداء من خلال أعداد البرامج التي نصممها خصيصاً من أجل تحقيق تطلعات الأمانة وبما يواكب رؤية ٢٠٣٠ .