بلدية رأس تنورة تغلق 18 محلا

الدمام-حمودالزهراني

قامت بلدية محافظة رأس تنورة خلال شهر شعبان الماضي للعام 1438هـ بجولات تفتيشية وإنذار محلات مخالفة وإصدار غرامات ماليه على المخالفين للأنظمة البلدية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة راس تنورة المهندس بندر بن ابراهيم السبيعي، أنه بلغ عدد الجولات 40 جولة، شملت 420 محل تم الكشف عليها، فيما تم اغلاق 18 محل، كما بلغ عدد الإنذارات والمخالفات التي طبقت على المحلات 53 مخالفة، كما بلغت كميات المواد المصادرة 2235 كليو جرام من المواد الغذائية، و 1390 كرتون متنوع المشروبات، و اجمالي الغرامات المتحصلة ( 12000 ريال).

وأضاف بأن عدد الرخص الجديدة 13 رخصة، فيما جددت البلدية 36 رخصة، وألغت 11 رخص

وفيما يخص أعمال النظافة، بين السبيعي بأنه تم نقل ما يقارب 7800 طن من النفايات والأنقاض من قبل مقاول مشروع النظافة ، مشددا على أن جولات البلدية مستمرة طوال العام.

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