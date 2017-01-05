بلدية رأس تنورة تنذر ٤٠ منشأة

شارك عبر واتساب

الدمام- حمودالزهراني

وجهت بلدية محافظة رأس تنورة ٤٠ إنذارا، لمنشآت مخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية، على المنشآت خلال الشهر الماضي “ربيع الأول”، فيما تواصل البلدية أعمالها الرقابية، للتأكد من الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والتجارية.

و أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، أن ادارة صحة البيئة بالبلدية قامت خلال الشهر الماضي، بأكثر من ٣٣ جولة ميدانية، لأكثر من ٣١٥منشأة، نتج عنها إغلاق منشأتين و وتحرير ٤٠ انذارا للمنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية، لافتا إلى مواصلة البلدية للأعمال الرقابية الميدانية .

وتابع: بلغ إجمالي الغرامات المحصلة ١١ ألفا و٦٠٠ ريال، مشيراً الى أن أبرز المخالفات تضمنت مخالفات مبان، وتدني مستوى النظافة ،وسوء حفظ المواد الأولية، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، ونظافة و تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية، مبينا أنه تم مصادرة وإتلاف حوالي ٣٢٤٢ كيلو خضار وفواكه وخضار تالفة، و ١٨٠٠ حبة بيض دون تاريخ صلاحية.

فيما كشف أن بلدية رأس تنورة أصدرت ١٠رخص جديدة وجددت ١٩ رخصة أخرى، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأضاف الملحم: تم خلال الشهر الهجري الماضي أيضاً، أعمال الرش بالمبيدات الحشرية، وكذلك مكافحة القوارض، ضمن أعمال النظافة، ونقل ما يقارب من ٦ آلاف طن من النفايات من قبل مقاول مسؤول النظافة.

وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية والجديدة الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مشددا على عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية، عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.