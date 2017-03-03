بلدية رأس تنورة تنفذ 29 جولة تفتيشية

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الدمام – حمود الزهراني

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة بإدارة صحة البيئة ، جولات تفتيشية نتج عنها إنذار محلات مخالفة وإصدار غرامات ماليه على المخالفين للأنظمة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم أن إدارة صحة البيئة في البلدية قامت بـ 29 جولة تفتيشية تم خلالها الكشف على 295 محلاً ، ونتج عنها إغلاق محلين وتوجيه إنذارات ومخالفات على بعض المحلات ، وبلغت المخالفات 60 مخالفة وإجمالي الغرامات المتحصلة 36500 ريال ، مشيرا إلى أن عدد كميات المواد الغذائية المصادرة بلغت 25 كيلو لحوم مجهول المصدر و 7 كيلوات مواد غذائية منتهية الصلاحية و 100 كيلو تمباك .

وأشار إلى أن بلدية محافظة رأس تنورة أصدرت 21 رخصة جديدة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم إلغاؤها 8 رخص ، وعدد الشهادات الصحية الصادرة لعمال الأغذية 88 شهادة .

وبين المهندس الملحم أن عدد الذبائح الواردة لمسلخ البلدية بلغت 15 من الإبل و 45 من البقر و 1378 من الضأن و 539 من الماعز، وكانت عدد الإعدامات الكلية 3 من الضأن وعدد الإعدامات الجزئية 422 من الضأن والماعز.

وأفاد أن كمية المبيدات المستهلكة في أعمال مكافحة الحشرات والقوارض 35 لتر مبيد سائل 360 كيلو بودرة و60 كيلو سموم إبادة للفئران ، وفيما يخص أعمال النظافة تم نقل ما يقارب 6800 طن من النفايات والأنقاض من قبل مقاول مشروع النظافة.