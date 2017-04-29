بلدية ضباء تضبط 340 كيلوجراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
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صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة ضباء، كميات من المواد الغذائية والمشروبات المنتهية الصلاحية.
خلال جولات ميدانية تفتيشية نفذها القسم على المحال التجارية.
وتمكنت الفرق الميدانية من مصادرة كميات غذائية كبيرة منتهية الصلاحية تزيد على 340 كيلوجراماً من المواد الغذائية ، و500 ليتر من المشروبات.
ودعت بلدية ضباء المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغها في حال ملاحظة المخالفات أو عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة .
الوسوم:المواد الغذائية
التصنيف: محليات
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