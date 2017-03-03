بلدية محافظة أملج تحتفل بأسبوع الشجرة

شارك عبر واتساب

تبــوك ـ سعـــــد الشهـــــراني

احتفلت بلدية محافظة أملج بأسبوع الشجرة الـ40 تحت عنوان ” الشجرة حياتنا ” بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان ورئيس المجلس البلدي حسين سليم الحمدي وعدداً من مدراء الدوائر الحكومية وطلاب مدارس المحافظة وذلك بمنتزه الدقم السياحي.

واستهل محافظ أملج الفعاليات بغرس شجرة المانغو التي تشتهر بها المحافظة بمشاركة مديري الجهات الحكومية بعد ذلك شارك طلاب مدارس المحافظة بغرس عدد من الأشجار في المنتزه.

من جهته أوضح مدير قسم الزراعة ببلدية المحافظة المهندس محمد حسين البريدي أن البلدية زادة الرقعة الخضراء خلال الربع الأول من العام الجاري بـ200ألف م2, كما تم زراعة 5آلاف شجرة زينة و2000 نوع من الصباريات .

وأضاف المهندس البريدي أن البلدية ركزت على زراعة النخيل بشكل خاص حيث تم زراعة أكثر من 2500 نخلة بالشوارع والميادين وسوف تستمر زراعة النخيل خلال العام الحالي , كما قامت البلدية من خلال مشتلها بإنتاج 150 ألف شتلة, مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطتي التحلية الخاصة بالبلدية بلغت 1250م3.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لبلدية محافظة أملج نايف جابر البرقاني الذي أكد على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهدف للتعريف والتوعية.