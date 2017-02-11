بلدي الخرج يقر مشاريع للسيح

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السيح – البلاد

عقد المجلس البلدي لبلدية الخرج اجتماعاً إستثنائياً في دورته الجديدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور مصلح بن عبيد العنزي وذلك في مقر المجلس بمدينة السيح .

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وأتخذ بشأنها عددا من التوصيات ومنها إقرار عدد من المشاريع الحيوية بمدينة السيح التي تلبي حاجة المواطن والمقيم ، وتضمنت استكمال السوق التراثي بمدينة السيح ،

واستكمال تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لسوق الخضار في غرب السيح ، وتطوير واستكمال أعمال السفلتة في مشروع حزام حي الزاهر في جنوب شرق السيح من طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز حتى طريق القاعدة الجوية ، وإنشاء الساحة المجاورة لعيون السيح ، وإنشاء حدائق في أحياء مشرف ، و الفيصلية ، والراشدية ، و المحمدية، والنزهة ، إضافة إنشاء حديقة في مركز اليمامة شمال السيح.

كما تضمنت مشروع لدرء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار في طريق الملك عبدالله وطريق الملك سعود وفروعه وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار في بعض أحياء مشرف والورود والمنيفية والخزامى.