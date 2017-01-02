بلدي جدة يحيل موقع شركة الغاز إلى لجنة صحة البيئة

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جدة – إبراهيم المدني

أحال المجلس البلدي بجدة كافة البيانات والمراسلات والدراسات التي تتعلق بموقع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، إلى لجنة صحة البيئة بالمجلس لدراستها وتقديم التوصيات وعرضها على السادة الأعضاء في الاجتماع القادم .

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس البلدي الرابعة عشرة مؤخرا برئاسة المهندس عبد المجيد البطاطي.

كما أرجأ المجلس البلدي عقد لقاءات المواطنين الشهرية لتكون يوم السبت كل ثلاثة شهور؛ حسب اللائحة التنظيمية لعمل المجالس البلدية .

على صعيد آخر وقع رئيس المجلس البلدي مذكرة تفاهم مع جمعية نفع الخيرية تنص على تبادل الطرفين التجارب والخبرات في مجال العمل الخدمي وحماية الممتلكات العامة، وحل بعض السلبيات الصادرة من بعض مرتادي الحدائق العامة والممشى الرياضي التي تقيمها الأمانة للحفاظ عليها وكذلك نشر الثقافة الاجتماعية في المحافظة على الممتلكات .

من جهة أخرى كرم المجلس البلدي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة حسن دحلان، وكذلك تم تكريم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لأدوارهم ومساهماتهم في دعم أعمال المجلس البلدي.