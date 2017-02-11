بلعمري: لم يحالفنا التوفيق

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قال الجزائري جمال بلعمري، محترف الشباب، بعد تعادلهم مع الخليج 1-1: الحمدلله قبل كل شيء. مباراة طيبة. والتشكيلة كلها شباب.

أحب أن أشيد بالوجه الجديد في صفوف الشباب حسن القيد، الذي قم مستوى كبيرا، ويبشر بمستقبل كبير له، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الشبابيين، ومستعد اللعب في أي مكان وزمان،

ومتى ما احتاجني الشباب في أي مركز سأكون حاضرا، و نحن كلاعبين نلعب الكرة ولانبحث عن أعذار، ويجب أن نتحمل المسؤولية، وإن شاء الله، سنكمل الموسم بكل قوة،

وأهم شيء رضا الجماهير. حقيقة الحظ وقف ضدنا في أغلب المباريات، وسنحضر جيدا لمواجهة الاتحاد لنظهر بصورة طيبة.