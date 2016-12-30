بلغاريا تعدم المزيد من الدواجن مع انتشار أنفلونزا الطيور

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قالت وكالة سلامة الأغذية البلغارية يوم الجمعة إن بلغاريا ستعدم المزيد من البط والدجاج في إقليم بلوفديف الجنوبي.

وحظرت الصيد في البحيرات والأهوار التي تقطنها الطيور البرية المهاجرة بينما تكافح لاحتواء تفش لأنفلونزا الطيور.

وقالت الوكالة إن الفيروس رُصد في 14 مزرعة في بلغاريا منذ 16 ديسمبر .

من بينها سبع مزارع للبط في بلوفديف ورُصدت حالة واحدة بين طيور برية.

وأعدمت السلطات نحو 3150 بطة في قرية مانولي الجنوبية في بلوفديف هذا الشهر.

واكتشفت بضع دول أوروبية وإسرائيل حالات إصابة بالسلالة إتش5إن8 من فيروس أنفلونزا الطيور .

في الأسابيع القليلة الماضية وأمرت بعض الدول بإبقاء الدواجن في أماكن مغلقة لمنع انتشار المرض