بلهادي يصحح أخطاء لاعبي هجر

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الدمام- حمود الزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي ، وذلك بعد مباراة الفريق أمام نجران في الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى .

وقبل بداية التدريبات عقد المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” اجتماعاً فنياً مع اللاعبين شرح خلاله وبالفيديو الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام نجران ،

بعد ذلك عقد مدير الفريق عادل البخيت اجتماعاً باللاعبين بحضور الجهاز الفني طالب خلاله اللاعبين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة ونسيان الفترة الماضية والانطلاقة القوية من بداية الدور الثاني للدوري .

بعد ذلك انطلقت التدريبات استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة والتي تقام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى .