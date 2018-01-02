بلومبرج تتوقع تقدم سوق المال السعودي أسواق المنطقة في 2018

جدة ــ البلاد

توقعت شبكة “بلومبرج” الإخبارية ان تواصل اسواق المال السعودية ادائها القوى فى 2018 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التى تقودها المملكة، علاوة على تقدم السوق السعودي أسواق المنطقة لعدة اسباب، اولها قرب اعلان طرح 5% من اسهم شركة ارامكو للاكتتاب العالمي، وادراج المملكة قريبا،

وتحديدا خلال شهر مارس، في مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة. ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية هيرمس محمد الحاج انه من المتوقع ادراج الأسواق السعودية، كذلك في مؤشر “إم إس سي آي” بحلول شهر يونيو المقبل.

وتوقعت الشبكة أن يحتاج المستثمرون لمواكبة المزيد من التغيرات المحلية التي ستشهدها السعودية خلال 2018.