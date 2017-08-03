بلومبرج: محمد بن سلمان ينقل المملكة لعصر (ما بعد النفط)

جدة ــ وكالات

قالت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، ان المشروع السياحي الضخم الذي أطلقته المملكة على سواحل البحر الأحمر، احد خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعصر ما بعد النفط.

وحسب “بلومبرج”، فان المملكة تهدف من خلال رؤيتها الطموحة لمثل تلك المشروعات، إلى زيادة الإنفاق الأسري على الترفيه إلى 6%، من خلال استقطاب الفرق الموسيقية والحفلات والعروض الترفيهية.

وتابعت ان المملكة ترغب من خلال المشروع السياحي، في الاتجاه لقطاع السياحة الترفيهية المتخصصة باجتذاب محبي وطالبي الشمس، ومن ثم “تخرج عن اعتمادها على قطاع السياحة الدينية فقط”.

ونقلت الوكالة عن كريسيين هاويس المدير الإداري في شركة “تينيو إنتلجانس” للخدمات بلندن” ان الامير محمد بن سلمان سينقل المملكة لعصر “ما بعد النفط”.

من جهة أخرى، أكدت أن الحصول على التأشيرات سيكون سهلًا للغاية من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى تمتع المنطقة بقوانين خاصة ومستقلة.