بمشاركة تشكيليين سعوديين .. ملتقى رواد السياحة والسفر يختتم أعماله بـ (الرحالة العرب)

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الرياض- البلاد

اختتم ملتقى روّاد صناعة السياحة والسفر في دورته الثانية على التوالي لعام 2017 فعالياته، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز أن الملتقى هدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط قطاعي السياحة والاستثمار في المملكة على ضوء رؤية 2030 , بحضور هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمنظمة العربية للسياحة، وعدد من رواد صناعة السياحة والسفر من شتى أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في المملكة، والإسهام في استغلال الموارد الطبيعية الضخمة في البلدان العربية.

واستعرضت ندوة ” الرحّالة العرب ” لمشاهير السياحة والسفر عبر ” الإعلام الجديد “, البديل السياحي لكثير من البلدان باهظة التكاليف الاقتصادية، والوجهات السياحية الجديدة غير المتعارف عليها من قِبل السائح العربي، كما تم مناقشة كيفية السفر التعليمي وتجربته في خوض هذا المضمار،

وكذلك سفر القروبات السياحية وأثرها البالغ في تعلم ثقافات بلدان مختلفة واكتشافها.وعن إدارة الميزانية بأقل التكاليف استعرضت الندوة أساليب وطرق عديدة يمكن للسائح السفر بميزانية منخفضة بل مجانية في بعض الأحيان، كما تناولت السياحة البحرية مميزاتها وعيوبها، إضافة لأجمل الأماكن البحرية في العالم لزيارتها.

وشهد الملتقى حضور عدد من الفنانين التشكيليين السعوديين، لعرض لوحاتهم الفنية للزوار،بهدف ربط الرسم والفن التشكيلي بالسياحة، حيث تم عرض قرابة 20 لوحة تشكيلة لتشكيليين سعوديين خلال الملتقى، الذي شهد بدوره حضورا كثيفا. يذكر أن قطاع السياحة والسفر يُعد من أهم القطاعات التي تحظى بمعدلات توظيف مرتفعة ومن ثم تسهم في خفض نسب البطالة؛ إذ يستفيد نحو 108 ملايين موظف حول العالم من القطاع حتى عام 2016، بجانب نحو 277 مليون شخص مُستفيد بصورة غير مباشرة، وتمثل نسبة التوظيف بالقطاع 12 % من إجمالي الوظائف في الدول العربية، وذلك وفقًا لأحدث الإحصاءات السياحية.